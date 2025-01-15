وأضافت الوكالة أن المذكرة تهدف إلى "العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة بي.بي من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز".

وبحسب البيان فقد جرى توقيع مذكرة التفاهم في لندن، حيث يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المملكة المتحدة.

وجرى الإعلان أمس أن العراق وبريطانيا اتفقا على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني (نحو 15 مليار دولار)، ووقع البلدان على بيان مشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية.

وتم الإعلان عن الحزمة التجارية التي "تعادل قيمتها أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق في العام الماضي" بعد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي ونظيره البريطاني كير ستارمر في لندن.

ووفقا للبيان، تشمل الحزمة مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام "أنظمة نقل الطاقة البريطانية الصنع"، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.