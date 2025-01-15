جاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولي مع رئيس شركة "جيلي" العالمية للسيارات ونائب رئيس مجموعة "جيلي أوتو" القابضة سونغ جيم ورئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي" فهد الغانم، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

كما عبر مدبولي عن تقديره للشراكة القائمة بين مجموعة "جيلي أوتو" القابضة وشركة "أوتو موبيليتي"، مشيرا إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن مشروع "مهم للغاية" لتصنيع سيارات ماركة "جيلي" في مصر سيتم افتتاحه خلال ساعات.

وأكد أنه يتطلع بأن يكون المصنع الجديد "خطوة مهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يغطي ليس فقط السوق المحلية بل منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا"، مبديا استعداده لتقديم كل الدعم الممكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل في إطار المحفزات التي رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.

بدوره قال نائب رئيس مجموعة "جيلي أوتو" القابضة إن المجموعة تأمل أن تكون مصر هي وجهتها الرئيسية لكل أسواق القارة الإفريقية والشرق الأوسط والأسواق العالمية.

واستعرض جيم الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للشركة في مصر، مؤكدا الاستعداد لزيادة الإنتاجية خاصة أن الشركة تستهدف أيضا تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصر.

من جهته، أعرب الغانم عن اعتزازه بالشراكة المهمة مع مجموعة "جيلي" القابضة الصينية، مشيرا إلى أن المصنع الذي سيتم افتتاحه لتصنيع سيارات من ماركة "جيلي" في مصر سيكون بمثابة خطوة أولى نحو توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي وتنشيط سلاسل التوريد ومشروعات الصناعات المغذية في السوق المصرية.

وأضاف الغانم "نسعى دائما لإقناع شركة جيلي لكي تتوسع في تصدير سياراتها من مصر إلى الأسواق العالمية المختلفة لكن هذا يتطلب دعما كبيرا من الحكومة المصرية"، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع إلى تصدير نحو 30 ألف سيارة من مصر خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن "كل هذه التطورات التي حدثت في بيئة الأعمال في مصر هي التي دفعتنا كمستثمرين عرب وصينيين لضخ استثمارات جديدة فضلا عن أننا نطمح لزيادة هذه الاستثمارات"، كما تقدم بالشكر للحكومة المصرية على الجهود الحثيثة المبذولة من جانبها لدعم مناخ الاستثمار.