وتوقع البنك في بيان على موقع البورصة الكويتية إتمام الصفقة في الربع الأول من 2025.

وكان بنك برقان، أعلن في أغسطس من العام الماضي، أنه حصل على خطاب "عدم الممانعة" من مصرف البحرين المركزي للاستحواذ على 100 بالمئة من بنك الخليج المتحد.

وبحسب الإفصاح، فإن بنك برقان سيبدأ بالتنسيق مع شركة الخليج المتحدة القابضة لاستكمال عملية نقل الأسهم الرسمية، وفقا للوائح التنظيمية ذات الصلة في مملكة البحرين.

ومن المتوقع إتمام جميع إجراءات الصفقة في الربع الأول من العام الجاري، بحسب الإفصاح.

وذكر الإفصاح أنه " من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير يتراوح بين 60 إلى 70 نقطة أساس على نسبة رأس المال لدينا، بسبب تجميع أصول بنك الخليج المتحد، علما أنه سيتم تحديد التأثير النهائي عند إنهاء الصفقة".

يذكر أن بنك برقان، ومقره الكويت، تأسس في عام 1977، ويتبعه عدة مصارف تشمل بنك برقان تركيا، وبنك الخليج الجزائر (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس). كما يتواجد بنك برقان في الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتبه التمثيلي، برقان للخدمات المالية المحدودة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بحصة أغلبية لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).