وترواح معدل التضخم في المملكة على مدى معظم العام الماضي بين 1.5 بالمئة إلى اثنين بالمئة مدفوعا بالأساس بأسعار إيجارات السكن.

وعزا تقرير الهيئة العامة للإحصاء التضخم إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول متأثرة بصعود مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.6 بالمئة نتيجة "الزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.9 بالمئة".

وتظل معدلات التضخم في السعودية منخفضة نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم في المملكة عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.