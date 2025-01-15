وبحسب إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت، قال بنك بوبيان إنه في ضوء افصاح أحد البنوك المحلية الأربعاء الماضي عن توقيع اتفاقية شراء كامل الحصص المشكلة لرأس مال شركة (الغانم التجارية) والمالكة لما نسبته 32.75 بالمئة من رأس مال بنك الخليج.

وأضاف بوبيان أن "هذا الأمر قد يؤدي إلى تغيرات جوهرية في طبيعة الهيكل التنظيمي والمالي لبنك الخليج وقد يؤثر على توافق الأهداف المشتركة أو تعيد تشكيل أولويات الطرفين فقط جرى (بناء على ما تقدم) اتفاق الطرفين بعد المناقشات على العدول عن مشروع الإندماج مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية مصالح جميع الأطراف والحفاظ على العلاقات الإيجابية بين الطرفين".

من جانبه، أعلن بنك الخليج في إفصاح مماثل منشور على بورصة الكويت أنه في ظل المعطيات المشار إليها وبعد المناقشات اتفق الطرفان على العدول عن مشروع الإندماج وإنهاء الإتفاقيات المبرمة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية مصالح جميع الاطراف.

كما شدد بنك الخليج على استمراره بخططه الإستراتيجية ومواصلته لدراسة جدوى عملية تحوله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.