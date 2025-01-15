جاء ذلك في تصريحات على هامش "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025" الذي اعتبرته السويدي من أبرز المنصات العالمية التي تُناقش فيها مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، بما في ذلك قطاعات المياه والطاقة والزراعة.

وأشارت السويدي، إلى أن "مصدر" تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة، حيث لعبت دورا محوريا في دفع قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، وبرزت كجزء أساسي من رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ولفتت إلى أن شركة "مصدر" تمكنت من تطوير وتنفيذ أكثر من 31 غيغاوات من مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة على مدار الفترة الماضية، مما ساعدها على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في 2024.