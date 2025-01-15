وتأمل دول الاتحاد الأوروبي في إقرار تلك الحزمة في فبراير المقبل عندما تحل الذكرى الثالثة للحرب.

وذكر الدبلوماسيون إن المفوضية عقدت اجتماعات غير رسمية مع دول من أعضاء الاتحاد اليوم الثلاثاء لمناقشة تفاصيل الحزمة الجديدة.

وأضاف أحد المصادر لوكالة رويترز أن الحظر سيُطبق على مراحل.

وفي رسالة أواخر العام الماضي، اقترحت 10 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على التجارة الروسية، تشمل منتجاتها من معادن مثل الألمنيوم.

وحتى الآن، حظر الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة منتجات الألمنيوم بما في ذلك الأسلاك والأنابيب واللفائف.

وحظرت الولايات المتحدة وبريطانيا استيراد المعادن المنتجة في روسيا في 2024، لكن الاتحاد الأوروبي رفض أن يحذو حذوهما بسبب معارضة بعض الدول الأعضاء.