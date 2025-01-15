تحركات الأسعار

بحلول الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2671.27 دولار للأونصة.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2682.30 دولار.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 3.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، انخفاضا من 3.4 بالمئة توقعه خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

وقال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في "كيتكو ميتالز": "أربكت البيانات الأضعف لمؤشر أسعار المنتجين مؤشر الدولار، وساعد ذلك الانتعاش في سوق المعادن النفيسة، لأن انخفاض التضخم يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قادرا على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب".

وهبط مؤشر الدولار 0.6 بالمئة مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وينتظر المستثمرون حاليا صدور مؤشر أسعار المستهلك غدا الأربعاء لتحليل مسار الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا سنويا 2.9 بالمئة، مقابل 2.7 بالمئة في نوفمبر، وزيادة شهرية بنسبة 0.3 بالمئة.

وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن المتداولين يتوقعون حاليا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 29.4 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

والمعدن الأصفر وسيلة تحوط من التضخم، وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وقد تعهد بفرض رسوم جمركية تجارية.

ويتوقع المحللون أن تؤدي هذه الرسوم إلى إشعال حروب تجارية وإعادة إذكاء التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 29.83 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 1.6بالمئة إلى 938.65 دولار، وتقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.61 دولار.