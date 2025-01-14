ويتوقع عدد كبير من المحللين وجود فائض في المعروض في سوق النفط هذا العام بعد تباطؤ نمو الطلب بشكل حاد في الولايات المتحدة والصين العام الماضي.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة انخفاض سعر خام برنت ثمانية بالمئة إلى ​​74 دولارا للبرميل في المتوسط العام الجاري ثم إلى 66 دولارا للبرميل في العام المقبل.

ورفعت الإدارة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأميركي هذا العام إلى 13.55 مليون برميل يوميا في 2025 ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 13.52 مليون.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط ​​الإنتاج العالمي من النفط والوقود السائل 104.4 مليون برميل يوميا في 2025 ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 104.2 مليون برميل يوميا.

وذكرت الإدارة أن من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​الطلب العالمي 104.1 مليون برميل يوميا انخفاضا من التقديرات السابقة البالغة 104.3 مليون برميل يوميا.