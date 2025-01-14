وبموجب هذه الاتفاقية، تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصة بنسبة 51 بالمئة، في حين تمتلك فيه "سيمورغ" حصة بنسبة 49 بالمئة في المشروع المشترك محطة الحبوب الجديدة في ميناء كوريك، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للمحطة خلال المرحلة الأولى التي بدأت الأعمال بها إلى 570 ألف طن من شحنات الحبوب سنوياً.

ومع اكتمال المرحلة الثانية، من المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للمحطة بشكل كبير لتصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً.

وتم تخصيص استثمارات إجمالية في "محطة سارزها للحبوب" تتجاوز 50 مليون دولار أميركي عبر مرحلتين، حيث تساهم مجموعة موانئ أبوظبي بحصة تزيد على 30 مليون دولار.

ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من تطوير محطة "سارزها" للحبوب في النصف الثاني من عام 2026، حيث ستسهم في رفد تجارة الأغذية العالمية، وستربط كازاخستان بأوروبا عبر طريق النقل الدولي في بحر قزوين، وعبر شبكة الموانئ البحرية والجافة في آسيا الوسطى.

وقال عبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لدى مجموعة موانئ أبوظبي إن الشراكة مع سيمورغ خطوة هامة ضمن استراتيجية المجموعة لترسيخ حضورها على امتداد الممر الأوسط.

وأضاف أن محطة سارزها للحبوب ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحبوب وتعزيز الكفاءة التشغيلية في ميناء كوريك، كما نهدف أيضاً إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة، وإتاحة سلسلة إمداد مرنة وموثوقة للأغذية، بما يلبي الطلب المتزايد على الأغذية في جميع أنحاء العالم كما أن هذا المشروع يجسد التزامنا بمبادئ الابتكار والاستدامة ومواصلة تحقيق النمو الاستراتيجي.

من جانبه، قال نورزان ماراباييف، مدير عام شركة سيمورغ إنفست ذ.م.م إن الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي دفعة جديدة لتطوير الممر الأوسط، وتؤكد التزام "سيمورغ إنفست" بمواصلة جهود التطوير وتنفيذ خارطة الطريق الرامية إلى تعزيز إمكانات شبكة النقل والخدمات اللوجستية، والتي تبنتها حكومة جمهورية كازاخستان حتى عام 2030.

ويهدف هذا المشروع إلى تنويع طرق تصدير البضائع الكازاخستانية، وزيادة قدرات التصدير والنقل العابر من خلال بحر قزوين، ورفد اقتصاد منطقة مانجيستاو.