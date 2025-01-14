وقالت هينا فيركونين نائبة رئيس المفوضية وماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي في بيان مشترك: "نعتقد أنه من المصلحة الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة أن يشتري الاتحاد الأوروبي رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون قيود".

وأضاف البيان: "نحن نتعاون بشكل وثيق، خاصة في مجال الأمن، ونمثل فرصة اقتصادية للولايات المتحدة، وليس خطرا أمنيا".

وأكد المفوضان أنهما واثقان من أنه يمكن إيجاد طريقة للحفاظ على سلسلة توريد آمنة عبر المحيط الأطلسي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، لصالح شركاتنا ومواطنينا على جانبي المحيط الأطلسي.

وكانت الإدارة الأميركية قد اقترحت إطارا تنظيميا جديدا بشأن تصدير رقائق الكمبيوتر المتقدمة المستخدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والذي يؤثر بشكل مباشر على بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وهناك حوالي 120 دولة سوف تتأثر بهذه الإجراءات، والعديد منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي.