ولكن رغم البيانات المعتدلة، فمن غير المرجح أن يغير ذلك التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يخفض أسعار الفائدة مجددا قبل النصف الثاني من هذا العام في ظل بيانات قوية من سوق العمل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاع 0.4 بالمئة على أساس غير معدل في نوفمبر الماضي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.3 بالمئة.

وخلال 12 شهرا حتى ديسمبر، تسارع نمو مؤشر أسعار المنتجين 3.3 بالمئة بعد ارتفاعه ثلاثة بالمئة في نوفمبر.

وجاء التقرير بعد أنباء قبل أيام عن ارتفاع حاد في الوظائف غير الزراعية في ديسمبر وانخفاض معدل البطالة، وهو ما دفع خبراء الاقتصاد إلى توقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو.