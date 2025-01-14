وأوضحت الشركة، والتي تتخذ من مدينة فولفسبورغ مقرًا لها، أنها سلمت عالميًا في العام الماضي 9027 مليون سيارة من جميع العلامات التجارية التابعة للمجموعة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالعام 2023.

ومع ذلك، تم تحقيق الهدف الذي حددته فولكسفاغن لنفسها بالوصول بالمبيعات إلى 9 مليون سيارة حيث تجاوزت المبيعات هذا الرقم بمقدار ضئيل.

وفي الصين، تراجعت مبيعات بنحو 10 بالمئة، أما في أوروبا الغربية، فقد ظلت المبيعات مستقرة تقريبًا مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4 بالمئة في المقابل.

وحققت المجموعة نموًا في أميركا الشمالية بنسبة 6 بالمئة، وفي أميركا الجنوبية بنسبة 15 بالمئة.

وفي المقابل، تراجعت مبيعات المجموعة من السيارات الكهربائية حيث قامت فولكسفاغن بتسليم 745 ألف موديل كهربائي من جميع العلامات التجارية التابعة للمجموعة حول العالم في العام الماضي، وذلك بتراجع بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بالعام 2023.

وتأثرت نتائج المجموعة بشكل رئيسي بالأداء الضعيف لشركة أودي، حيث سجلت أودي انخفاضًا في المبيعات بنسبة 12 بالمئة.

أما علامة فولكسفاغن الرئيسية، والتي تمثل أكثر من نصف إجمالي مبيعات المجموعة، فقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 1.4 بالمئة، في حين سجلت بورشه انخفاضًا بنسبة 3 بالمئة.

في المقابل، حققت مبيعات شركتي سيات/كوبرا زيادة بنسبة 7.5 بالمئة، ومبيعات سكودا بنسبة 6.9 بالمئة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الزيادات كافية لتعويض التراجعات في العلامات التجارية الأخرى.

ويشار إلى أنه في عام 2023، كانت المجموعة قد سلمت أكثر من 9.2 مليون سيارة من جميع العلامات التجارية، وهو ما كان أعلى بكثير من العام السابق عليه.

ولكن المجموعة تخلت في سبتمبر الماضي عن هدفها الخاص بزيادة هذه المبيعات بنسبة تصل إلى 3 بالمئة في عام 2024.