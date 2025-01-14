وتستند هذه التوقعات إلى تراجع في إنتاج النفط وعملياته، وكذلك في إنتاج الغاز والطاقة منخفضة الكربون.

وستشمل أرباح الربع الرابع أيضا العمليات غير النقدية والرسوم بعد احتساب الضرائب المتعلقة بتراجع ما بين مليار إلى 2 مليار دولار.

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة أيضا أن رئيسها التنفيذي موراي أوشينكلوس خضع مؤخرا لإجراء طبي تم الإعداد له مسبقا، ويتعافى منه حاليا بشكل جيد، وسوف يعود لممارسة عمله من المكتب بحلول فبراير المقبل.

ولهذا السبب أجلت بريتيش بتروليوم فعالية أسواق رأس المال التي كان مقررا تنظيمها سابقا في 11 فبراير في نيويورك، إلى 26 فبراير في لندن.

ومن المقرر أن تصدر شركة بريتيش بتروليوم تقرير أرباحها السنوي في 11 فبرايرالمقبل.