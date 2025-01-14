وقالت إيفا في بيان للبورصة الكويتية إن المشتري هو صندوق استثماري مدار من قبل شركة أرزاق لإدارة الاستثمار - المملكة المتحدة، متوقعة تحقيق ربح من الصفقة قدره 8.5 مليون دينار.

وذكرت أنه سيترتب على هذا البيع بعد استيفاء الإجراءات المقررة تملك الشركة التابعة لشركاتنا لوحدات في هذا الصندوق، بالإضافة إلى مبلغ نقدي. وسينتج ربح متوقع مقداره 8.5 مليون دينار.

وأضافت أنه سوف يظهر الأثر المالي لهذا البيع في الربع الأول أو الثاني وفقاً للانتهاء من الإجراءات المقررة، على أن يتم الإفصاح عنه في حينه.

وأوضحت الشركة أن حصة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة من هذه الأرباح تعادل 3.675 مليون دينار كويتي، وسيظهر الأثر المالي أيضا في الربع الأول أو الثاني، بحسب تسجيلها في الشركة الزميلة.

يذكر أن أرباح شركة ايفا للفنادق والمنتجعات قد تراجعت في الربع الثالث من عام 2024 بنحو 74 بالمئة، إذ سجلت ربحاً بقيمة 3.1 مليون دينار، مقابل 11.98 مليون دينار ربح الربع الثالث من 2023.