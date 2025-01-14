وقالت مصادر في قطاع الطيران لرويترز، الثلاثاء، إن الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه السعودية لزيادة الإنفاق على القطاع.

وأوضحت المصادر أن "طيران أديل"، التابعة للخطوط الجوية السعودية من المرجح أن تعلن عن طلبية لشراء الطراز المحدث (إيه 330-900) في الأسابيع المقبلة.

وقالت رويتزر إن الشركة تعتزم الإعلان عن الصفقة المقبلة بعد المفاضلة بين الطراز المحدث (إيه 330-900) وبين طائرة بوينغ الأصغر (787-9).

ومن المتوقع بدء تسليم الطائرات في 2027.