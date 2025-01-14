وقال وزير التعدين البرازيلي، ألكسندر سيلفيرا، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في الرياض إن الاستثمار يشمل ما يقدر بنحو ثمانية مليارات ريال برازيلي (1.31 مليار دولار) لتطوير رسم الخرائط الجيولوجية في البرازيل.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى معرفة المزيد عن باطن الأرض لدينا... والشراكة مع قطاع التعدين البرازيلي حتى نتمكن من استكشاف باطن الأرض والاستفادة منه بطريقة مستدامة ومناسبة"، مؤكدا أن التعدين، إلى جانب النفط والغاز، له أهمية في عملية التحول العالمي بمجال الطاقة.

ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية السعودية "رؤية 2030" لتنويع اقتصاد المملكة والاستفادة من خبرات البلاد في مجال التعدين والطاقة المستدامة.

وفي سياق منفصل، فإن الحكومة البريطانية تعتزم توقيع شراكة مع السعودية للتعاون في مجال المعادن من شأنها أن تساعد في تعزيز سلاسل التوريد وخلق فرص للشركات البريطانية وجذب الاستثمارات إلى البلاد.

وتحتاج بريطانيا إلى إمدادات آمنة وطويلة الأجل من المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل، التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، كما أنها ضرورية لبناء مراكز البيانات التي تساعد في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

أما السعودية، التي تقدر قيمة مواردها المعدنية غير المستغلة بنحو 2.5 تريليون دولار، فتسعى إلى أن تصبح مركزا عالميا رئيسيا لتجارة المعادن الحيوية.