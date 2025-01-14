وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0823 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط بنحو 1.4 بالمئة في الجلستين الماضيتين.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية بشكل طفيف خلال اليوم، وسجلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات 2.58 بالمئة في أحدث التعاملات.

وقادت أسهم شركات السيارات وقطع السيارات المكاسب بارتفاعها 1.5 بالمئة، كما زاد قطاع الموارد الأساسية 1.1 بالمئة.

وستكون كلمة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو هي الحدث الرئيسي اليوم، ومن المتوقع أن يحدد فيها بايرو الخطوط العريضة لاتفاق تخفيف إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية في مقابل الحصول على دعم اليسار لتمرير الموازنة.

وقفز المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.1 بالمئة.

وهبط سهم جيه.دي البريطانية للأزياء الرياضية 10.3 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح وقالت إنها "ستتوخى الحذر" في العام المقبل.

وهبط سهم بي.بي بنسبة 2.5 بالمئة بعدما قالت شركة الطاقة العملاقة إن تقليل هوامش التكرير سيؤثر سلبا على أرباح الربع الأخير بما يتراوح بين 100 و300 مليون دولار.