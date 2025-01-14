وأضاف الجابر خلال قمة ‭‭"‬‬أسبوع أبوظبي للاستدامة" في أبوظبي أن المنشأة التي تم إطلاقها بالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات تجمع خمسة غيغاوات من الطاقة الشمسية مع تخزين 19 غيغاوات/ساعة، لإنتاج 1 غيغاواط من الطاقة النظيفة المستمرة دون انقطاع.

ووصف الجابر المشروع بأنه خطوة مهمة على طريق تحويل الطاقة المتجددة إلى طاقة أساسية.

وأضاف "سيؤدي هذا المشروع، ولأول مرة على الإطلاق، إلى تحويل الطاقة المتجددة إلى طاقة أساسية. إنها خطوة أولى وقد تصبح قفزة عملاقة".

وأضاف قبل الإعلان عن المشروع "كيف يمكننا تزويد عالم لا ينام أبدا بمصادر طاقة تنام؟ كيف يمكننا تحويل الموارد المتجددة إلى طاقة يعتمد عليها؟ اليوم... لدينا إجابة".

وذكر أن النمو السريع للتطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل تشات جي.بي.تي، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 250 بالمئة بحلول عام 2050 ليصل إلى 35 ألف جيجاوات.

وقال إن هذا يسلط الضوء على ضرورة تنويع مصادر الطاقة لتلبية الطلب غير المسبوق.

وأوضح الجابر أن العالم وقع في فخ الاختيار الزائف بين الحصول على الطاقة وضمان الاستدامة وحان الوقت لتغيير هذه السردية لأن الطاقة والاستدامة ليسا متعارضين وإنما شريكان متكاملان.

ونوه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة شركة مصدر، الدكتور سلطان الجابر إلى أن السياسات واللوائح التنظيمية التي تستبعد بعض مصادر الطاقة بشكل سابق للأوان لن تكون في مصلحة أحد.

وقال الجابر: "الطلب على الكهرباء عالميا في طريقه للارتفاع بأكثر من 250 بالمئة بحلول عام 2050 في ظل النمو الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وليس هناك مصدر واحد للطاقة بإمكانه تلبية هذا الطلب غير المسبوق".