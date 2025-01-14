كما تأثرت السوق اليابانية بعمليات بيع الأسهم في العالم بعد أن دفعت بيانات قوية صدرت يوم الجمعة عن الوظائف في الولايات المتحدة المستثمرين إلى التفكير في احتمال عدم خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

غير أن نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو ترك في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال اليابانيين الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المقبل في 24 يناير بشأن السياسة النقدية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.83 بالمئة إلى 38474.30 نقطة عند الإغلاق. وكان قد انخفض 2.26 بالمئة إلى 38305.91 نقطة خلال الجلسة ليصل إلى أدنى مستوى منذ الثاني من ديسمبر.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 بالمئة.

ووصلت عوائد سندات الحكومات المحلية إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما مقتفية أثر عوائد السندات الأميركية منذ صدور بيانات الوظائف، مما أثر على الأسهم.

وزاد من أجواء الحذر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأربعاء، فضلا عن بدء موسم إعلان الأرباح هناك.

وقالت ماكي ساوادا خبيرة الأسهم في نومورا للأوراق المالية "إذا كانت الأرباح الأميركية إيجابية بشكل عام، فمن شأن ذلك أن يدعم الأسهم الأميركية ويحقق أيضا مكاسب للأسهم اليابانية".

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي وعددها 225، انخفض 169 سهما وارتفع 51 واستقر خمسة، بحسب بيانات رويترز.

وكان أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية والنقاط على المؤشر سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، والموردة لإنفيديا، الذي انخفض 9.21 بالمئة.

وكان قطاع التكنولوجيا هو الأسوأ أداء على المؤشر نيكي وهبط اثنين بالمئة.

وأدت تقارير الأرباح اليابانية أيضا إلى بعض التحركات المثيرة للانتباه.

وتراجع سهم ياسكاوا إلكتريك 4.31 بالمئة، بينما ارتفع سهم ريوهين كيكاكو، مالكة متاجر موجي، بنسبة 4.67 بالمئة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

وتفوقت أسهم شركات الطاقة بسبب زيادة أسعار النفط ومع ارتفاع سهم شركة إديميتسو كوسان للتكرير 2.11 بالمئة.