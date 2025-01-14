وتسعى بغداد إلى رسم مسارها الدبلوماسي وسط تحولات تاريخية في الشرق الأوسط.

تجري وزارة النفط العراقية مفاوضات حاليا مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لإنضاج الجوانب الفنية والاقتصادية والتعاقدية لتطوير حقول كركوك الشمالية في محافظة كركوك /250 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

وقال وزير النفط في بيان صحفي، الجمعة: "تم عقد اجتماع مع وفد شركة بي بي بحضور وكلاء الوزارة والمدراء العامون لشركة نفط الشمال ودائرة العقود والتراخيص البترولية ودائرة المكامن وتطوير الحقول لبحث تطوير حقول كركوك وإنضاج الصيغة التعاقدية".

وأكد "حرص وزارة النفط على تطوير الحقول النفطية في شركة نفط الشمال واستثمار الغاز منها لزيادة معدلات الإنتاج بما يلبي الحاجة المحلية في قطاعات الطاقة والصناعة".