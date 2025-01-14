وقالت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني "من المتوقع أن تعمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تعزيز جهود توطين السلع والخدمات في السعودية، وتعزيز التعاون ودعم المحتوى المحلي في سلسلة الإمداد".

ويركز المنتدى والمعرض الذي يستمر حتى 16 يناير على عرض تطور قاعدة سلاسل الإمداد المحلية، وإنجاز مشاريع التمكين الأساسية، ومجالات التعاون لتطوير منظومة سلسلة الإمداد المحلية بشكل أكبر.

وقال البيان إن برنامج اكتفاء تمكن حتى الآن من إنشاء 350 منشأة تصنيع جديدة، بإجمالي نفقات رأسمالية تزيد على 33.75 مليار ريال تغطي قطاعات مختلفة.

وتشمل هذه القطاعات المواد الكيميائية والمواد اللامعدنية وتقنية المعلومات والمعدات والأجهزة الكهربائية والمعدات الثابتة والدوارة والحفر وأنظمة الحماية من الحرائق وغيرها.