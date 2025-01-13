وأعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات البلاد من النفط قد انخفضت بنسبة 23 بالمئة تقريبا، لتصل إلى 76.7 مليار دينار (15.50 مليار دولار) من 99.1 مليار دينار في 2023.

وشهدت ليبيا زيادة في معدلات إنتاج النفط الخام خلال عام 2024 بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، والتي أشارت إلى أن معدلات الإنتاج بلغت مليونا و417 ألفا و382 برميلا يومياً في العام الماضي.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، الخميس، إن ذلك جاء رغم شح التمويل وانعدام الميزانيات اللازمة لذلك، وفي ظروف استثنائية شهدت إعلان القوى القاهرة لأكثر من مرة توقف على إثرها الإنتاج.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد قال الخميس، إنه كلف شركة "دي لا رو" البريطانية لطباعة الأوراق النقدية بطباعة 30 مليار دينار (6.250 مليار دولار) "لحلحلة مشكلة شح السيولة" في البنوك التجارية في البلاد.