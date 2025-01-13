وشهدت الصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الحصة من خلال زيادة رأس المال والاكتتاب في أسهم جديدة.

وأكدت الشركة في إفصاح للبورصة في أكتوبر حصولها على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية على طرح 26.73 مليون سهم عادي جديد، تمثل 30 بالمئة من رأس مال الشركة الحالي، بقيمة 16 ريالا للسهم (4.26 دولار).

واكتتب صندوق الاستثمارات العامة بالكامل في الأسهم الجديدة، مما يرفع ملكيته في الشركة إلى 23.08 بالمئة بعد زيادة رأس المال.

وتقدر أصول الصندوق الإجمالية بنحو 925 مليار دولار.

وكما ورد في تقرير سابق، ستقوم "إعادة" بتعيين ثلاثة أعضاء مرشحين من صندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارتها ضمن صفقة الاكتتاب.

ويهدف الاستثمار الرأسمالي لصندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز إمكانات النمو للشركة من خلال زيادة قدرتها المالية وتعزيز تصنيفها الائتماني بشكل أكبر.

وقال الصندوق والشركة في بيان مشترك نشر الاثنين: "ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في الاحتفاظ بالمزيد من أقساط إعادة التأمين داخل السعودية، كما ستدعم نمو قطاع إعادة التأمين المحلي، وتعزيز تغطية الأنشطة التجارية، بما يزيد المرونة المالية للاقتصاد".