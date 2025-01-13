وأظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة العقوبات السادسة عشرة التي تستهدف الاقتصاد الروسي، قبل الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وتريد الدول العشر، بما في ذلك جمهورية التشيك والدنمرك وإستونيا وفنلندا، من أوروبا أن تذهب إلى أبعد من ذلك في استهداف صادرات الوقود الروسية، لخفض العوائد المتدفقة إلى موسكو.

وقالت الدول في وثيقة مشتركة اطلعت عليها رويترز "من الضروري، كهدف نهائي، حظر استيراد الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسيين في أقرب وقت ممكن".

ووقعت عليها أيضا أيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد.

وأضافت الوثيقة في إشارة إلى هدف الاتحاد الأوروبي الحالي لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 "قد يكون البديل للحظر الكامل هو الحد تدريجيا من استخدامالغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال مثلما هو منصوص عليه بالفعل في خريطة طريق (ريباور إي.يو)".

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على واردات النفط المنقولة بحرا من روسيا، لكنه لم يحظر حتى الآن واردات الغاز من موسكو لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تعتمد عليها.

وقالت الدول العشر إنه ينبغي أيضا منع ناقلات الغاز الطبيعي المسال الروسية من الرسو داخل الاتحاد الأوروبي.

وتحدثت وكالة "بلومبرغ" عن الوثيقة في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وتعمل المفوضية الأوروبية على صياغة خطة أكثر تفصيلا لتخليص الدول من الاعتماد على الطاقة الروسية.

وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي.