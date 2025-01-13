تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة عند 508.71 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من يناير.

وواصل المؤشر تراجعه بعد انخفاضه بنحو واحد بالمئة يوم الجمعة.

وجاء هذا التراجع نتيجة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1بالمئة.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء، والتي تلعب دورا محوريا في تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.2 بالمئة، كما خسر قطاع العقارات 1.3 بالمئة والرعاية الصحية 1.2 بالمئة.

وسادت حالة من عدم الارتياح في السوق في الآونة الأخيرة جراء مخاوف ارتفاع التضخم وتضاؤل احتمالية تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة والمناقشات المتعلقة بسياسة الرسوم الجمركية التي سيتخذها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت شركات سمسرة كبرى، بحسب رويترز، إن الضبابية التي تكتنف السياسات الأميركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، وتغذية التقلبات في الأسواق العالمية.

وقال باتريك أرمسترونج كبير مسؤولي الاستثمار لدى "بلوريمي غروب": "إذا تحرك ترامب صوب الحروب التجارية والرسوم الجمركية، فسيكون هذا الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لأوروبا".

وأضاف: "لن يتحدد الاتجاه الذي ستسلكه أوروبا حتى يخرج ترامب ويبدأ فعليا في وضع السياسات".