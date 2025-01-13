وارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.612 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

وفي الوقت نفسه، اتسعت علاوة المخاطر على سندات الحكومة الإيطالية بشكل حاد في حين اقتربت علاوة المخاطر على الديون الفرنسية من أعلى مستوياتها في أكثر من 12 عاما مع تحول تركيز المستثمرين تدريجيا إلى المخاطر المالية.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الألمانية والفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 88.1 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 27 نوفمبر.

وكان الفارق قد اتسع إلى 90 نقطة أساس في نهاية نوفمبر بعد أن رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، المجلس الأدنى في البرلمان، المنقسم بشدة خطة الميزانية لعام 2025.

وأثار عدم الاستقرار السياسي مخاوف من أن تواجه فرنسا صعوبات في مواجهة العجز المتزايد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي وفر 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وهو أكبر عدد منذ مارس وأعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 160 ألف وظيفة.

وارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة خلال الجلستين الماضيتين مدفوعة بالعقوبات الأميركية الجديدة على صادرات الطاقة الروسية.

وقال هوكه زيمسن الخبير الاستراتيجي في أسعار الفائدة لدى "كومرتس بنك" إن البنك يتوقع أن تصدر الحكومات ديونا بقيمة 22 مليار يورو (22 مليار دولار) خلال الأيام المقبلة.