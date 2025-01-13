وكانت عوائد النفط والغاز المصدر الأهم للنقد لدى الكرملين إذ شكلت ما بين ثلث ونصف إجمالي إيرادات الميزانية خلال العقد الماضي.

وتسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز في تقليص الإيرادات بنسبة 24 بالمئة في 2023.

وكان الكرملين الروسي قد أعلن، الاثنين، إن الجولة الأحدث من العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي ربما تؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط والطاقة العالمية وإن موسكو ستفعل كل ما في وسعها لتقليل تأثيرها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه من الواضح أن واشنطن تسعى لتقييد عمل الشركات الروسية لكن موسكو ستراقب الوضع وتساعد الشركات على التكيف.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين "غازبروم نفت" و"سورجوت للنفط والغاز"، بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي.

وتستهدف هذه الإجراءات عوائد تستخدمها موسكو لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤول أميركي إن العقوبات قد تكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا إذا تسنى تطبيقها على النحو الملائم.