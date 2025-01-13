وخفضت الأسواق توقعاتها فيما يتعلق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى 27 نقطة أساس فقط لعام 2025 بالكامل.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة التعدين العربية السعودية 1.8 بالمئة.

وفي سياق منفصل، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن المملكة تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن بما في ذلك بيع اليورانيوم.

وفي قطر، تراجع المؤشر 1.8 بالمئة مع انخفاض أسهم جميع الشركات المدرجة عليه ومنها سهم بنك قطر الوطني الذي هبط 1.5 بالمئة.

وبعد ساعات التداول، أعلن البنك ارتفاع صافي أرباحه في الربع الرابع 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا تقديرات المحللين.

وانخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 0.4 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.5 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 3.4 بالمئة.