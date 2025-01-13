وقال باسم عبد الكريم الشمخاني، المدير العام لشركة نفط البصرة، كبرى الشركات النفطية في العراق، في تصريح صحفي إن "الطاقة المتاحة لإنتاج النفط الخام في حقول الشركة تصل إلى 3 مليون و350 ألف برميل يوميا".

وأضاف: "لكن الطاقة الإنتاجية الحالية مليونين و900 الف برميل التزاما بمقررات التخفيض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها والعراق ملتزم بهذا الاتفاق".

وينفذ العراق حاليا عشرات المشاريع النفطية للدفع بزيادة إنتاج النفط الخام والغاز بالتعاون مع كبريات الشركات النفطية العالمية لسد متطلبات الاستهلاك المحلي وخاصة ما يتعلق بتأمين وقود مستدام لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ومشاريع البتروكيماويات.