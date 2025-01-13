وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية، أنه في عالم اليوم "لا يمكن ببساطة قطع الطرق الطبيعية لإمدادات الطاقة"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وقال بيسكوف: "تقطع شيئا ما في مكان ما، ويظهر خيار بديل في مكان خر".

وأضاف بيسكوف في إحاطته الاثنين أن "مثل هذه القرارات لا يمكن إلا أن تقود إلى زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، مزيدا من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف شركتين من أكبر شركات النفط الروسية هما، "غازبروم نفت" و"سورجوتنفت غاز".

وتستهدف العقوبات الجديدة أيضا 183 سفينة، تعتقد الإدارة الأميركية أنها جزء من "أسطول الظل" التابع لموسكو المكون من سفن يتم استخدامها للتهرب من عقوبات مفروضة على صادرات النفط الروسية.