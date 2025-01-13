وكشف البنك في بيان، الاثنين، عن تحقيق صافي ربح سنوي 16.7 مليار ريال في 2024، بزيادة ثمانية بالمئة عن العام الماضي.

كما حقق بنك قطر الوطني صافي الربح في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر 12.7 مليار ريال. واستندت رويترز في حساب صافي ربح الربع الرابع إلى البيانات المالية السابقة.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن تقديرات المحللين كانت قد خلصت إلى تحقيق صافي ربح في الربع الرابع عند 3.95 مليار ريال.