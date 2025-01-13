حقق بنك قطر الوطني، المدرج في بورصة قطر، صافي ربح في الربع الرابع بلغ أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، بارتفاع 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة طفيفة عن تقديرات المحللين، بحسب حسابات أجرتها رويترز.
وكشف البنك في بيان، الاثنين، عن تحقيق صافي ربح سنوي 16.7 مليار ريال في 2024، بزيادة ثمانية بالمئة عن العام الماضي.
كما حقق بنك قطر الوطني صافي الربح في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر 12.7 مليار ريال. واستندت رويترز في حساب صافي ربح الربع الرابع إلى البيانات المالية السابقة.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن تقديرات المحللين كانت قد خلصت إلى تحقيق صافي ربح في الربع الرابع عند 3.95 مليار ريال.