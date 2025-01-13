وأضافت الوزارة أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليار دولار) في ديسمبر، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين مع حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وبسبب الحربين، بلغ العجز المستهدف للعام الماضي 6.6 بالمئة.

وبلغ العجز لعام 2024 بأكمله 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2023.

وارتفعت الإيرادات الضريبية 27.6 بالمئة في ديسمبر و7.3 بالمئة في 2024.

يذكر أن بنك "جي بي مورغان" كان قد خفض في نوفمبر الماضي، توقعات النمو في اسرائيل لعامي 2024 و2025 ما يشير الى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين، بسبب التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران.

ورجح البنك الأميركي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2025، انخفاضًا من 3.7 بالمئة في توقعاته السابقة.

كما توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" انكماش الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام ومع ذلك فإن بنك إسرائيل ووزارة المالية يتوقعان انتعاشًا أكبر في العام المقبل.