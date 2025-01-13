ومن يناير حتى نوفمبر الماضي حققت السياحة الألمانية رقما قياسيا بلغ 465.3 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 1.8 بالمئة على أساس سنوي، وأعلى قليلا من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة الزمنية عام 2019، قبل عام كورونا.

وفي نوفمبر الماضي ارتفع عدد ليالي المبيت للسائحين المحليين بنسبة 4.9 بالمئة إلى 26.6 مليون ليلة، كما ارتفع عدد ليالي المبيت للزوار الأجانب بنسبة 4.2 بالمئة ليصل إلى 5.7 مليون ليلة.

وقال نوربرت كونتس، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للسياحة : "ارتفاع عدد ليالي المبيت في نوفمبر على الرغم من عدم استقرار الطقس وعطلات عيد الميلاد يعد علامة إيجابية للغاية".

وسجلت السياحة في ألمانيا بالفعل نموا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وشهد شهر أغسطس الماضي عددا قياسيا من ليالي المبيت.

وعلى الرغم من ميل العديد من الأشخاص في ألمانيا للتقشف بعد موجة التضخم، يحرص الألمان تقليديا على إنفاق أموال خلال العطلات.