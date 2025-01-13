وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، لتتفاقم الخسائر بعد أن تراجع المؤشر واحدا بالمئة تقريبا يوم الجمعة عندما أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة.

واقتفت أسهم التكنولوجيا الأوروبية أثر نظيراتها في وول ستريت وتراجعت 1.6 بالمئة، في حين انخفضت أسهم الرعاية الصحية ذات الثقل على المؤشر 0.9 بالمئة.

لكن أسهم شركات الطاقة ذات الثقل أيضا على المؤشر صعدت 0.9 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من واحد بالمئة.

واستمر ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأوروبية، تماشيا مع سندات الخزانة الأميركية. وحوم العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم في أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب تقرير عن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وقفز سهم إينتين 8.8 بالمئة بعد أن قالت مجموعة المراهنات البريطانية إنها تتوقع أن الربح الأساسي لعام 2024 وصل إلى الحد الأعلى من نطاق توقعاتها.