وأدلى مودي بهذا التصريح في خطاب ألقاه في المهرجان الوطني الـ 25 للشباب في نيودلهي، الأحد.

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن مودي قوله "أمامنا فترة ذهبية مدتها 25 عاما"، داعيا شباب الهند للمساعدة في جعل الدولة الواقعة جنوب آسيا دولة متقدمة بحلول عام 2047.

وقال مودي إن الهند ستحقق هدف خلط الإيثانول بالبنزين بنسبة 20 بالمئة قبل الموعد المحدد في 2030

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.4 بالمئة في العام المالي 2025، وهي أبطأ وتيرة منذ جائحة كورونا.