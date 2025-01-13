يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لزيادة حيازاتها في قطاع الخدمات اللوجستية.

وسيقدم العرض من خلال شركة كيو لوجيستكس القابضة التابعة لشركة إيه.دي.كيو، ووفقاً لإفصاح في سوق دبي المالي، سيحصل مالكو أسهم أرامكس (باستثناء شركة أبوظبي للموانئ) الذين يقررون قبول العرض على مبلغ 3.00 دراهم نقداً (0.8168 دولار) لكل سهم من أسهمهم في أرامكس، بعلاوة 30 بالمئة تقريبا على سعر سهم أرامكس عند إغلاق الخميس والذي سجل 2.31 درهم.

ومن المقرر مناقشة العرض من قبل أعضاء مجلس إدارة "أرامكس" خلال اجتماعه الأربعاء المقبل، وسيتم السير بجميع الإجراءات اللازمة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لعام 2017، بخصوص قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

ووفقا لحسابات "رويترز" فإن العرض يقيم شركة الخدمات اللوجستية بنحو 4.39 مليار درهم (1.2 مليار دولار).

وارتفعت أسهم أرامكس 14.7 بالمئة إلى 2.65 درهم للسهم في تعاملات الاثنين.

ووفقا لموقع أرامكس على الإنترنت، تقدم الشركة خدمات لوجستية ونقل منها الشحن السريع المحلي والدولي برا وجوا وبحرا، وتوفر العمليات في أكثر من 65 دولة.

وتأسس صندوق إيه.دي.كيو في عام 2018 ولديه محفظة واسعة من الأصول. واستثمر الصندوق بكثافة في شركات النقل والخدمات اللوجستية إذ تسرع أبوظبي جهود تنويع اقتصادها.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق بلغ 225 مليار دولار في نهاية يونيو، ويمتلك حصص أغلبية في شركة الاتحاد للطيران ومجموعة موانئ أبوظبي، التي تمتلك بالفعل حصة 22.7 بالمئة في أرامكس.

وقالت كيو لوجيستكس القابضة في بيان الاثنين إنها تعتقد أن أرامكس لديها القدرة على الاضطلاع بدور محوري لمساعدة إيه.دي.كيو في تحقيق أهدافها للاقتصاد المحلي الأوسع نطاقا.

وأضافت أن أحدث النتائج المالية للشركة والأداء المالي يتطلبان تحولا استراتيجيا وتشغيليا، وهو ما تتوقع أن يكون معقدا ويتطلب رأس مال كبيرا ويستغرق وقتا.

وأوضحت كيو لوجيستيكس في البيان أنه حتى اليوم لم يجري إبرام أي اتفاقيات بينها وبين أرامكس، دون تقديم جدول زمني للعرض.

وتم تعيين شركة روث شايلدز اند كو مستشارا ماليا لكيو لوجيستيكس، بينما تعمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال مديرا رئيسيا للصفقة.