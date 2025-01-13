استقر اليورو والدولار النيوزيلندي بالقرب من أدنى مستوياتهما في أكثر من عامين عند 1.0242 دولار و0.5565 دولار على التوالي في الجلسة الآسيوية المبكرة. وكان التداول ضعيفا مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة.

واجه الدولار الأسترالي صعوبة في الابتعاد عن أضعف مستوياته في أكثر من أربع سنوات عند 0.6139 دولار. وارتفع 0.1 بالمئة في آخر تداول له إلى 0.6153 دولار.

وأظهرت بيانات الجمعة وفرة أكبر من المتوقع في الوظائف بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة حيث أنهت سوق العمل العام على أساس متين مما جعل المتعاملين يقلصون بشكل كبير الرهانات على احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.

قال نيك ريس كبير محللي سوق الصرف الأجنبي لدى مونيكس أوروبا "تؤكد هذه الجولة الأحدث من البيانات على أن الاستثنائية الاقتصادية في الولايات المتحدة تظل موضوعا رئيسيا للسوق في بداية عام 2025".

وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 27 نقطة أساس فقط هذا العام، انخفاضا من حوالي 50 نقطة أساس في بداية العام.

واستقر الدولار عند 109.67 مقابل سلة من العملات ويحوم بالقرب من أقوى مستوياته منذ نوفمبر 2022، بحسب بيانات "رويترز".

ومقابل الدولار، انخفض الين الياباني 0.12 بالمئة إلى 157.92. لكن أنباء، أفادت بأن صناع السياسات في بنك اليابان قد يرفعون توقعاتهم للتضخم في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر تمهيدا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، أدت إلى الحد من تراجع الين.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2204 دولار لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى له في 14 شهرا عند 1.2239 دولار.وتأثر أيضا بالضغوط الناجمة عن المخاوف في الداخل بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض والقلق المتزايد إزاء مالية بريطانيا.

وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون "يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى انخفاض الجنيه الإسترليني‭‭...‬‬"

وفي الصين لم يطرأ أي تغير يذكر على اليوان في المعاملات الخارجية حيث استقر عند 7.3605 مقابل الدولار.