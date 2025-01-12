وقالت الحكومة، في بيان الأحد، إن مجلس الاستثمار أبلغ عن ارتفاع طلبات الاستثمار خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2024 من قطاع الإلكترونيات، منها لوحات الدوائر المطبوعة ومراكز البيانات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعتزم الحكومة تعزيز الاستثمارات في الصناعات الرئيسية، ومن بينها السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات ولوحات الدوائر المطبوعة والخدمات الرقمية والسحابية ومراكز البيانات والمواد الغذائية والطاقة المتجددة.