وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أصدر في الثالث من يناير، أمرا بمنع استحواذ الشركة اليابانية على شركة يونايتد ستيتس ستيل الأميركية، مقابل 14.1 مليار دولار، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وحث الشركتين، على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتخلي "بشكل كامل ودائم" عن الاتفاق، في غضون 30 يوما، حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

غير أن الأمر نص أيضا على أنه يمكن تمديد الفترة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي، في الولايات المتحدة وهي لجنة من وكالات اتحادية أميركية، تشارك في فحص الاقتراح.

وجاء تمديد المهلة النهائية، التي كان مقررا أن تنتهي في الثاني من فبراير، في أعقاب طلب من شركة نيبون ستيل اليابانية.



وقالت شركة يونايتد ستيتس ستيل الأميركية في بيان "إننا سعداء بأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منحت تمديدا حتى 18 يونيو. إننا نتطلع لاستكمال الصفقة، التي تضمن أفضل مستقبل لصناعة الصلب الأميركية وجميع أصحاب المصلحة لدينا".