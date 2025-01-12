أعلن بيت التمويل الكويتي، في بيان على موقع البورصة الكويتية، تعيين خالد يوسف الشملان رئيسا تنفيذيا للمجموعة اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي.
وقال في بيان آخر إن الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود طلب التقاعد من منصبه "وقد تم قبول طلبه".
يذكر أن بيت التمويل الكويتي "بيتك" مؤسسة مصرفية إسلامية، وهو أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في دولة الكويت عام 1977، وتعمل مجموعة "بيتك" حاليا في 12 دولة حول العالم، ولديها أكثر من 680 فرعاً مصرفياً وأكثر من 18 ألف موظف بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.