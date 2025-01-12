وقال في بيان آخر إن الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود طلب التقاعد من منصبه "وقد تم قبول طلبه".

يذكر أن بيت التمويل الكويتي "بيتك" مؤسسة مصرفية إسلامية، وهو أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في دولة الكويت عام 1977، وتعمل مجموعة "بيتك" حاليا في 12 دولة حول العالم، ولديها أكثر من 680 فرعاً مصرفياً وأكثر من 18 ألف موظف بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.