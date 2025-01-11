جاء ذلك أثناء جلسة حوارية بعنوان "كيف تصبح أنت العلامة التجارية؟" أدارها رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي أنس بوخش ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري، في دبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، حيث تشهد القمة في نسختها الثالثة زخماً كبيراً بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وتطرق نجيب ساويرس، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في مصر ومن أنجح رواد الأعمال في العالم، ويتابعه أكثر من 10 ملايين و600 ألف متابع، إلى سر نجاح علامته التجارية بالقول "أنا شخص قريب جداً من المجتمع، والجميع يمكنه الوصول إلي بكل سهولة.. أتعامل بكل إنسانية مع الجميع ولا يهمني أن أكون الأفضل بل أن أكون إنساناً".

وأضاف ساويرس: "الحالة الوحيدة التي أحب أن أكون فيها صاحب المركز الأول تكمن في العمل والدراسة، فخلال دراستي في أوروبا كنت في المركز الثاني بالكلية، ولم أتحدث عن ذلك مطلقاً لأن طموحي كان يصبوا نحو المرتبة الأولى".

وأوضح ساويرس أن التعامل معه يقوم على مبدأين وهما الحب أو الكره، وقال "لا أتقبل العمل مع شخص لا أحبه".

ودعا إلى الاستغلال الأمثل للوقت واستثماره في العمل وتحقيق الإنجاز بدلاً من إهداره في الطاقة السلبية.

ولفت نجيب ساويرس إلى سرعته في اتخاذ القرار بعد الدراسة الصحيحة المبنية على الحقائق، معتبراً أن النجاح يتطلب الإسراع في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، وإن البطء أمر غير جيد عند ممارسة الأعمال.

وتناول ساويرس، دور الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، معتبراً أن "تطورات الذكاء الاصطناعي واستخدامه في كل مناحي الحياة يقتل اللمسة الإنسانية، وفي المستقبل القريب قد نشاهد فيلماً كاملاً منتجاً بالذكاء الإصطناعي بدون وجود أي ممثل أو تدخل إنساني وقد نرى لوحة في معرض فني من إنتاج الذكاء الاصطناعي".

ودعا نجيب ساويرس رواد الأعمال إلى العمل الجاد والمستمر من أجل الإبداع والعطاء لنشر السعادة بين الناس، وقال: "الغنى وحده لا يجلب السعادة بل ضرورة نشرها بين الناس".