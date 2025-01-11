وأظهر مسح جامعة ميشيغان أن توقعات التضخم السنوية للمستهلكين قفزت إلى 3.3 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ مايو، من 2.8 بالمئة في ديسمبر.

ورفع ذلك توقعات التضخم لمدة 12 شهرا فوق نطاق 2.3 -3.0 بالمئة الذي جرى تسجيله في العامين السابقين لجائحة كوفيد-19.

وزادت توقعات التضخم على الأمد البعيد إلى 3.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008، من 3.0 بالمئة في ديسمبر.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين‭‭ ‬‬في الجامعة "على المدى القصير والطويل، زادت توقعات التضخم عبر مجموعات سكانية متعددة، مع زيادات قوية بشكل خاص بين المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمستقلين"، بحسب ما نقلته رويترز.

وبالإضافة إلى فرض أو زيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير، وعد ترامب أيضا بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وهي السياسات التي حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.