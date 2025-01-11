وساعد توقف الرياح العاتية التي أشعلت حلقة حرائق الغابات التي دمرت لوس أنجلوس، طواقم الإطفاء على إحراز تقدم في السيطرة على الحرائق، لكن خبراء الأرصاد الجوية قالوا إن هبات الرياح القوية قد تعود خلال مطلع الأسبوع.

ويقيّم المحللون التأثير المالي للكارثة، إذ ضاعف بنك جيه.بي مورغان توقعاته للخسائر التي يغطيها التأمين إلى أكثر من 20 مليار دولار. كما يتوقع بنك ويلز فارغو وقوع خسائر مشمولة بالتأمين بذات المبلغ. وقال إن الضرر الاقتصادي الإجمالي الناجم عن الكارثة قد يتجاوز 60 مليار دولار.

وتشير تقديرات شركة أكيو ويذر الخاصة إلى أن الأضرار والخسائر الاقتصادية تتراوح بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار، مما ينذر بصعوبة التعافي من الكارثة وارتفاع تكاليف التأمين بالنسبة لأصحاب المنازل.