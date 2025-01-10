وأظهرت بيانات أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتقديرات خبراء اقتصاد عن زيادة 160 ألف وظيفة.

وبلغ معدل البطالة 4.1 بالمئة، مقارنة بتوقعات عند 4.2 بالمئة.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 712 نقطة أو بنسبة 1.46 بالمئة، ليصل إلى مستوى 41,989 نقطة بحلول الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش.

وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.44 بالمئة إلى 5,831.92 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 1.59 بالمئة إلى 19,166.51 نقطة.

وتظهر الأسواق أن المتداولين يتوقعون الآن أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 30 نقطة أساس فقط على مدار العام الجاري، مقارنة بتخفيضات بلغت نحو 45 نقطة أساس قبل البيانات.

ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، يشعر المستثمرون بالقلق من تعهده بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إذكاء التضخم وتقليص قدرة الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة.