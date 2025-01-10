ويشارك في الجلسات والحوارات أهم الخبراء والمتخصصين من أكبر المنصات والشركات العالمية، وعدد من أبرز المؤثرين وصناع المحتوى في الوطن العربي والعالم، حيث يستعرضون تجاربهم ورؤاهم حول توجهات الإعلام الجديد وأحدث اتجاهاته والمسارات التي يتخذها لقيادة مستقبل العالم الرقمي.

كما يبحث المشاركون في قمة المليار متابع سبل مضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي وزيادة مساهمته في تسريع خطط التنمية الشاملة في المنطقة والعالم.

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن الجلسات الرئيسية تستهدف إثراء خبرات صناع المحتوى، وتزويدهم بمعارف ومهارات تصقل تجاربهم وتعزز حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتساعدهم في الوصول إلى عدد أكبر من المتابعين.

وقالت إن قمة المليار متابع تشهد في نسختها الثالثة أكثر من 300 جلسة وحوار معرفي يشارك في تقديمها عدد كبير من أهم الخبراء والمسؤولين في كبرى الشركات العالمية وأبرز المؤثرين وصناع المحتوى من المنطقة والعالم، حيث يستعرضون خلاصة تجاربهم ونصائحهم ورؤاهم لقطاع الإعلام الجديد بما يساهم في تطوير أداء صناع المحتوى الجدد وترسيخ حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي واستكشاف أحدث توجهات صناعة المحتوى والتحديات التي تواجهها.