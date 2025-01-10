تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2685.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 2726.10 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب لفترة وجيزة إلى 2663.09 دولار للأونصة بعد أن أظهرت بيانات أن الولايات المتحدة أضافت 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتقديرات خبراء اقتصاد عن زيادة 160 ألف وظيفة.

وبلغ معدل البطالة 4.1 بالمئة، مقارنة بتوقعات عند 4.2 بالمئة.

لكن سرعان ما تعافت أسعار السبائك وتتداول الآن بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر، وفي طريقها لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن واحد بالمئة.

وقال تاي وونغ، وهو تاجر مستقل في المعادن: "تحركات أسعار الذهب تشير إلى نقص البائعين الملتزمين بالمعدن؛ وهو أمر تعلمناه جيدا من الارتفاع الملحوظ في العام الماضي".

وارتفع الدولار في حين هبطت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشدة بعد بيانات الوظائف.

وتظهر الأسواق أن المتداولين يتوقعون الآن أن يخفض الاحتياطي الفيدالي أسعار الفائدة بنحو 30 نقطة أساس فقط على مدار العام الجاري، مقارنة بتخفيضات بلغت نحو 45 نقطة أساس قبل البيانات.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في مؤسسة "هاي ريدج فيوتشرز": "الذهب لا يزال صامدا في مواجهة تقرير وظائف أقوى كثيرا من المتوقع... أحد العوامل التي تدعم الذهب هو حالة عدم اليقين التي شهدناها قبل التنصيب" للرئيس الأميركي".

ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، يشعر المستثمرون بالقلق من تعهده بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إذكاء التضخم وتقليص قدرة الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 30.43 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 964.90 دولار، وزاد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 949.25 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.