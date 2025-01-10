وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، وفي مساره لتحقيق مكاسب لسادس أسبوع على التوالي.

وتلك هي أطول سلسلة مكاسب منذ سلسلة استمرت 11 أسبوعا في 2023، وصعد المؤشر في أحدث معاملات 0.2 بالمئة إلى 109.48.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات خبراء اقتصاديين بزيادة مقدارها 160 ألف وظيفة.

وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، مقارنة بتوقعات أن يسجل 4.2 بالمئة.

وارتفع الدولار في خمسة من الأسابيع الستة الماضية.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ يوليو مقابل العملة اليابانية بعد البيانات وارتفع في أحدث معاملات 0.1 بالمئة إلى 158.27 ين.

وعلى الجانب الآخر، هبط اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار.

وانخفضت العملة الموحدة لمنطقة اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.024 دولار لتتراجع لثاني أسبوع على التوالي.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 مقابل الدولار، وهبط في أحدث معاملات 0.5 بالمئة إلى 1.2247 دولار.

وشهد الإسترليني موجة بيع أيضا أمس الخميس بالتوازي مع موجة بيع لسندات الخزانة البريطانية ومع مخاوف إزاء الماليات الحكومية البريطانية.