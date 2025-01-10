وتأتي التدابير، والتي تتضمن تجميد أصول وفرض عقوبات على قطاع النقل، بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.

وجاءت هذه العقوبات البريطانية، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات واسعة النطاق ضد قطاع الطاقة الروسي، الجمعة، يشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين قبل أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن.

من جهتها، نددت شركة غابروم نفت الروسية التابعة لمجموعة غابروم العملاقة بالعقوبات الأميركية والبريطانية التي استهدفتها، معتبرة أنها "غير مبررة وغير مشروعة".

وقالت الشركة كما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية إن "غازبروم نفت ترى أن قرار إدراج أصولها ضمن قائمة العقوبات الأميركية هو أمر غير مبرر وغير مشروع".