وتهدف القمة إلى إبراز التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الاتجاهات الثقافية والإعلامية في العصر الرقمي، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتوفر القمة فرصة للتفاعل بين أبرز الشخصيات والمؤثرين الذين حققوا أرقاماً قياسية في عدد المتابعين على منصات مثل إنستغرام، يوتيوب، وتيك توك، لمناقشة تأثير هذه الشبكات على المجتمع والاقتصاد والتعليم، إضافة إلى استعراض كيفية استخدامها لتحفيز الابتكار ودعم المشاريع التجارية.

وتستقطب القمة أكثر من 15 ألف صانع محتوى، إلى جانب 125 خبيراً ورئيساً تنفيذياً من كبريات الشركات العالمية كمتحدثين رئيسيين.

وتشكل القمة فرصة فريدة لاستكشاف الإمكانات الهائلة لصناعة المحتوى الرقمي، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه الصناعة في مختلف المجالات، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للإبداع والابتكار.

كما تبرز "جائزة قمة المليار متابع"، التي تعد الأكبر والأغلى عالمياً لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، بهدف تحفيز المبدعين على تقديم أفكار تثري المحتوى الرقمي.

وتأهل خمسة مرشحين إلى المرحلة النهائية من الجائزة من خلال تصويت جماهيري بلغ أكثر من 3.3 مليون صوت من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات فهذه قائمة أبرز 10 مؤثرين مشاركين في القمة، ممن يتمتعون بمتابعات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي:

زاك كينج (الولايات المتحدة): صانع محتوى مبدع لديه 175.3 مليون متابع، اشتهر بفيديوهات الخدع البصرية التي تمزج بين الواقع والخيال.

ألكسندرا ماري هيرشي "سوبركار بلوندي" (أستراليا): مقيمة في دبي، ولديها 125 مليون متابع، معروفة بمحتواها الخاص بعرض أحدث السيارات الفاخرة.

حسن سليمان "أبو فلاح" (الكويت): لديه 63 مليون متابع، يركز على الألعاب الإلكترونية والمحتوى الترفيهي.

سورثاني حجيج (لبنان): مؤثرة بارزة لديها 60 مليون متابع، تشتهر بفيديوهات تمزج بين المطبخ اللبناني والفنزويلي.

جاي شيتي (بريطانيا): مؤلف ومتحدث تحفيزي من أصل هندي، لديه 57.8 مليون متابع، يشتهر بمقاطع تحفيزية وبرنامجه الشهير للبودكاست.

عبير الصغير (لبنان): لديها 43 مليون متابع، تقدم محتوى يجمع بين وصفات الطهي وأفكار الطعام المبتكرة.

أليكسيس أومان (المكسيك): صانع محتوى لديه 34.7 مليون متابع، يبرز في فيديوهات تسلط الضوء على قيم العطاء والعمل الإنساني.

أسامة مروة (السعودية): الملقب بـ "أوسي" يتمتع بمتابعة 31 مليون شخص، ويتميز بربط المحتوى الشرق أوسطي بالمحتوى العالمي بأسلوب مبتكر.

عائلة أنزلا (كندا): عائلة شابة من أصول سورية، مكونة من أنس مروة وزوجته أصالة وطفليهما ميلا ونوح، لديهم 28.8 مليون متابع، يشتهرون بمحتوى عائلي مرح.

براجاتا كولي (الهند): نجمة يوتيوب هندية لديها 25 مليون متابع، تجمع بين الكوميديا والتمثيل في محتواها.